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"У тебя нет такой попы": раздетую Асмус обсмеяли за фотошоп

"У тебя нет такой попы": раздетую Асмус обсмеяли за фотошоп
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезду "Интернов" заподозрили в обмане

Кристина Асмус взбудоражила подписчиков откровенным снимком. В кадре актриса позирует на берегу моря в черном купальнике с открытой спиной. Она показала ягодицы и оголенные ноги, повернувшись спиной к камере и задумчиво смотря вдаль. У пользователей Сети фотография вызвала массу вопросов.

"Загораживаю море", – подписала кадр звезда сериала "Интерны" и фильма "Текст". Однако внимательные комментаторы решили, что актриса вовсе не отдыхает на Мальдивах. По мнению некоторых подписчиков, снимок заметно отредактирован, причем не очень умело: "Такое явное наложение какой-то бабы на море, прям сразу видно", "Да вся Россия знает, что у тебя нет такой попы", "Какая актриса, такой и фотошоп", "Похоже на фотошоп. Море тут добавили".

Артистка редко балует интернет-пользователей горячими кадрами, поэтому ее фигуру тут же принялись разглядывать и обсуждать. Некоторые подписчики посчитали, что Асмус выглядит чересчур худой. "Мне кажется, веса чуть можно набрать, хоть кг 3-5, а так неплохо", "Такой доской не загородишь", "Немного подкормиться надо. А так прелесть", "Болезненная худоба".

Впрочем, фанаты актрисы не стали придираться ни к фону, ни к фигуре звезды. Кристине Асмус сделали массу комплиментов, отметив, что она выглядит очень привлекательно: "Идеально", "Красивая", "Шикарное фото!", "Как куколка", "Просто секс фигура", "Зачетный орешек", "Божественная красотка", "Наоборот, вы завораживаете".

Ранее звезда "Текста" оказалась в центре скандала из-за бывшей помощницы.

Фоторепортаж
На кровати и в ванне: самые откровенные снимки Асмус
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Карина СИРАЗОВА

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