Звезда фильма "Текст" призналась, что у нее постельный режим

Кристина Асмус опубликовала в Инстаграме свежий кадр, на котором сидит на кровати в белом топе и полосатых штанах. Снимок жены Гарика Харламова не на шутку взволновал поклонников.

"4 января – продолжаем постельный режим", –

подписала фото Асмус.

Поклонники пришли к выводу, что знаменитость болеет, и пожелали ей скорейшего выздоровления. Некоторые фанаты отметили, глядя на снимок, что актриса ничуть не поправилась за новогодние праздники. Они подчеркнули, что звезда прекрасно выглядит.

"Даже не поправилась, как так-то", "Асмус Вы супер", "Кристина, какая у Вас шикарная шея!", "Прекрасно выглядите", "Не надо вот,на ночь Возбуждать, Кристи, не надо", "Очаровашка!", "Красотка внеземных масштабов", "Хотел бы тебе в постель", "Сладкая конфетка", – восхитились подписчики.

Впрочем, некоторые интернет-пользователи нашли изъяны во внешности артистки.

"Мне одной кажется, что лицо неестественно", "Вот реально как кукла", "Кристиночка поправляйтесь скорее , выглядите изнеможеная и уставшая", "Кристин что с тобой? Тебе надо срочно поправиться!" – прокомментировали кадр Асмус недоброжелатели.

Ранее звезда фильма "Текст" снялась с известным актером после секс-сцены.