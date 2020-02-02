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"Где муж?": Асмус оставила Харламова

"Где муж?": Асмус оставила Харламова
Кристина Асмус. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда фильма "Текст" отдыхает без супруга

Кристина Асмус отправилась в отпуск одна. Актриса рассказала, что улетела на Мальдивы. Правда, еще в аэропорту звезда встретила Олега Меньшикова и его жену Анастасию, а во время посадки в самолет – и Сарика Андреасяна и Лизу Моряк. Это не на шутку взволновало поклонников Асмус и Гарика Харламова.

"Стою я, значит, в очереди на паспортный контроль и вижу... Людей, которых мне радостней всего было бы встретить в Шереметьево – Олега Евгеньевича Меньшикова и его жену Настю. Ещё и сидели в самолёте рядом. Гарик когда провожал меня, сказал "надеюсь это случайно", - отметила Асмус в Инстаграме.

Фанаты были шокированы тем, что актриса отдыхает без мужа.

"Надо вместе с мужем отдыхать", "А Гарик– то почему не поехал?", "Вы раздельно с мужем отдыхаете?", "Ох, Гарик))) Надежда умирает последней", "Где муж?", "А что ты одна едешь отдыхать", "А Гарик чего не поехал с вами?", "Кристина, вы всей семьей отдыхаете хоть когда-то? С такими графиками как у вас удивительно как вы вообще видитесь с мужем", – изумились подписчики.

Некоторые интернет-пользователи рассказали менее осведомленным, что у Харламова аэрофобия, поэтому, вероятно, он и не составил компанию супруге.

Другие же подписчики поразились внешнему виду артистки, глядя на ее фото. В кадре Асмус сидит на электрической тележке в бриджах. Поклонники пришли к выводу, что звезда фильма "Текст" слишком сильно похудела. 

Ранее Асмус без штанов задрала ногу. 

Полина ИВАНОВА

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