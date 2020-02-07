Актрису фильма "Текст" засняли в ярком купальнике

Кристина Асмус снова начала радовать поклонников откровенными снимками. Все из-за того, что звезда кино отдыхает на экзотических островах. В последний раз Асмус выбежала на пляж с голыми ногами в красном купальнике – в этот момент ее и поймал фотограф.

Асмус, обычно оставлявшая под фото оригинальные подписи, в этот раз воздержалась. И только намекнула на свою схожесть со спасательницей.

"Спасаю себя от банальной подписи к фото", – высказалась Асмус в Инстаграм.

Поклонники звезды фильма "Текст" от снимка в восторге. По их мнению, красный цвет идеально подходит Асмус. Кроме красоты в комментариях отметили молодость знаменитости. Пользователи считают, что актриса, которой 31 год, выглядит, как школьница.

"Тут все настолько идеально, что подпись не нужна)", "Супер. Просто огонь. Ты лучшая!", "Ой какая вы идеальная и красный цвет вам очень идет", "Накрасилась и в море?", "Как "Кадр" из текста", "Какая красота, как картинка", "Слова излишне, красотка", "До спасателей Малибу далеко, девочка школьница", "Вечная малолетка", – похвалили актрису в Инстаграме.

До этого Кристина Асмус рассказала о жутком скандале и сделала каминг-аут.