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"Как аппетитно": Асмус открыла декольте в воде

"Как аппетитно": Асмус открыла декольте в воде
Кристина Асмус. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Звезда фильма "Текст" показала грудь в купальнике

Кристина Асмус поделилась с подписчиками фотографией своего завтрака на отдыхе. Судя по снимку, актриса ела прямо в бассейне в открытом купальнике. Из-за того, что знаменитость фотографировали сверху, в кадр попала ее грудь.

В комментариях пользователи восторгаются естественной красотой Асмус и удивляются размеру ее порций. Они не верят, что актриса фильма "Текст" сможет столько съесть. Подписчики в Инстаграм переживают, что после отдыха фигура звезды может измениться.

"Как аппетитно и красиво", "Какая красотка", "Какая красивая", "Какая же вы красивая!", "Милейшая девочка", "Шикарна", "Вы очень красивая", "А вы ничего так выглядите", "Прощай фигура", "Девочка-подросток, божий одуванчик", "Какая куколка", "Кристина, вы такая девочка-девочка, естественная, природная красота в вас!" – написали комментаторы в Инстаграм Асмус.

После скандала, связанного с постельной сценой в фильме "Текст", Асмус продолжает попадать в неприятные ситуации. Недавно актриса узнала об обмане своей помощницы, которая вела дела за ее спиной.

Ранее "Утро" писало о каминг-ауте Кристины Асмус.

Дарья ПЕТРОВА

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