Звезда фильма "Текст" удивила поклонников своими предпочтениями в еде

Кристина Асмус опубликовала в "Инстаграм" фото, где она наслаждается лапшой быстрого приготовления. Подписчики актрисы были удивлены тем, что звезда ест такую дешевую и не самую полезную пищу, ведь фигура Асмус выглядит идеально.

"До и после ширак", – подписала снимок знаменитость.

В комментариях пользователи начали спорить о вкусовых пристрастиях знаменитости и гадать, почему она выбрала именно это блюдо. Есть версия, что звезда "Текста" осталась без денег, еще один пользователь предположил, что в происходящем на фото виноват муж Кристины Асмус – Гарик Харламов.

"Крис, ты прекрасна!)) Даже с дошиком", "Денег нет. Вы там держитесь", "Вот, что едят звезды :)", "А извините, вас дома не кормят?", "Гарик, ты до чего жену довел", "Очень не полезно, но вкусно", "Не верю, что вы это едите", "У нее деньги кончились" "Зарплату перестали платить", – высказались под постом Асмус пользователи.

Ранее Кристина Асмус снялась в душе полностью обнаженной. После публикации фото подписчики припомнили знаменитости о постельной сцене в фильме "Текст".