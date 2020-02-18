Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Худая и мокрая: обнаженная Асмус снялась в душе

Худая и мокрая: обнаженная Асмус снялась в душе
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/
Звезда фильма "Текст" ответила критикам голым фото и колкими фразами

Кристина Асмус разместила в "Инстаграм" очередной провокационный снимок. Ради фото актриса разделась и залезла под душ – в этот момент ее и засняли. На фотографии можно разглядеть только спину мокрой знаменитости, грудь она прикрыла руками.

Асмус, которая предполагала, какая реакция будет у подписчиков на такой снимок, написала самые популярные высказывания в свой адрес. Звезде в комментариях часто напоминают о постельной сцене из фильма "Текст", указывают на худобу и интересуются личной жизнью.

"#оченьдаже #послетекстанеотмыться #накормитеасмус #чёмытамневидели #скемдочь #можноспинкупотру #завидуюгарику #незавидуюгарику #чтоделаетвтораярука", – часть из хештегов, которые Асмус оставила под снимком.

Пользователи под снимком, наоборот, поддержали Кристину Асмус. Они считают, что актриса худая и красивая, а фильм "Текст" с ее участием не так уж и плох. Некоторые комментаторы с усмешкой написали, что голое тело звезды все желающие уже видели.

"И сейчас все накинуться припоминать фильм "Текст". Кристина, держись! Ну а я беру поп-корн. п.с. Фильм супер, разорвите меня на части", "Само очарование", "Очень красивое фото", "Просто прелесть", "Худышка, красавица", "Пристали с этой худобой! Отвяньте все, Кристина прекрасна", "Уж чего мы там не видели", "красивая фигура, играешь шикарно", "Вауу вот это поворот", – написали Асмус в социальных сетях.

Ранее Кристина Асмус засунула руку между ног и сделала каминг-аут. 

Фоторепортаж
На кровати и в ванне: самые откровенные снимки Асмус
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/ Кристина Асмус. Фото:instagram.com/asmuskristina/
Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей