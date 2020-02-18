Звезда фильма "Текст" ответила критикам голым фото и колкими фразами

Кристина Асмус разместила в "Инстаграм" очередной провокационный снимок. Ради фото актриса разделась и залезла под душ – в этот момент ее и засняли. На фотографии можно разглядеть только спину мокрой знаменитости, грудь она прикрыла руками.

Асмус, которая предполагала, какая реакция будет у подписчиков на такой снимок, написала самые популярные высказывания в свой адрес. Звезде в комментариях часто напоминают о постельной сцене из фильма "Текст", указывают на худобу и интересуются личной жизнью.

"#оченьдаже #послетекстанеотмыться #накормитеасмус #чёмытамневидели #скемдочь #можноспинкупотру #завидуюгарику #незавидуюгарику #чтоделаетвтораярука", – часть из хештегов, которые Асмус оставила под снимком.

Пользователи под снимком, наоборот, поддержали Кристину Асмус. Они считают, что актриса худая и красивая, а фильм "Текст" с ее участием не так уж и плох. Некоторые комментаторы с усмешкой написали, что голое тело звезды все желающие уже видели.

"И сейчас все накинуться припоминать фильм "Текст". Кристина, держись! Ну а я беру поп-корн. п.с. Фильм супер, разорвите меня на части", "Само очарование", "Очень красивое фото", "Просто прелесть", "Худышка, красавица", "Пристали с этой худобой! Отвяньте все, Кристина прекрасна", "Уж чего мы там не видели", "красивая фигура, играешь шикарно", "Вауу вот это поворот", – написали Асмус в социальных сетях.

Ранее Кристина Асмус засунула руку между ног и сделала каминг-аут.