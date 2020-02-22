Звезда "Текста" устроила необычные танцы в гримерке

Кристина Асмус снимается в новом проекте, о чем она рассказала своим подписчикам в инстаграм-историях. Жена Гарика Харламова, танцуя, показала поклонникам, в каком наряде предстанет на экранах перед зрителями – в плотных колготках и мини-юбке, свитере и пуховике.

В одном из роликов актриса сняла с себя куртку. Асмус то хаотично двигала руками и задирала ноги, то вертела и трясла задом, то прижималась передом и спиной к стене, медленно сползая вниз.

Знаменитость дала понять, что кривляется ради забавы, и попросила подписчиков оценить образ ее героини с помощью специальной функции в инстаграм-историях – шкалы со смайликом огня. Поклонники, судя высокому усредненному ответу, пришли в восторг от наряда актрисы. Впрочем, подробнее поделиться своими впечатлениями фанаты не смогли.

В последнее время Кристина Асмус регулярно эпатирует публику. Актриса фильма "Текст" снимается голой в душе, засовывает руку между ног в мини-платье, поднимает их, позируя без штанов.