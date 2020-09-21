История с российскими звездами привлекла внимание Общественной палаты

За транслируемый "желтый контент" в виде "грязного белья" российских звезд, которое показывают по телевизору за счет средств граждан, телеканалы следует наказать. Такое заявление сделал глава Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Руководитель ФЗНЦ напомнил об очередном светском скандале, произошедшем на этот раз между Наташей Королевой и ее супругом Сергеем Глушко. Любовница последнего выступила в одной из программ по телевидению, после чего мужчина направил свое обращение к российским телеканалам с требованием прекратить вмешательство в его семейные дела и личную жизнь.

Специалист напомнил, что частная информация не подлежит всеобщему обозрению. По этой причине такие данные не следует тиражировать в Сети и на ТВ, где занимаются "псевдорасследованиями".

По словам члена Общественной палаты, федеральным каналам выделяют миллиарды рублей, которые, по всей вероятности, расходуются на "нечто запредельное". Ведь за государственный счет телеканалы, призванные формировать общественное мнение, проводят вместо информационной политики государства слишком откровенные вещи, о чем глава ФЗНЦ написал в своем Телеграм-канале.

Сам Глушко позднее выложил в своем микроблоге пост, прикрепив к нему заявление Малькевича.

Ранее артист опубликовал в соцсетях видео, на котором рассказал о своей измене Наташе Королевой. Сергей поведал, что однажды у него были близкие отношения с 23-летней девушкой после концерта. Исполнитель поведал о том, что обольстительница опоила его вместе со своими подругами и стала шантажировать.