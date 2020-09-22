Экс-участник группы "Ласковый май" оказался одним из руководителей "Секты Виссариона"

Экс-участник группы "Ласковый май" оказался одним из руководителей "Секты Виссариона"
Фото: pixabay.com/StockSnap
Бывшего музыканта задержали в общине под Красноярском

Сегодня стало известно, что полиции удалось задержать основателя "Секты Виссариона" Сергея Торопа и двух его соратников, среди которых оказался экс-барабанщик "Ласкового мая" Вадим Редькин. 

Информация появилась на официальном портале СК РФ. Мужчин обнаружили в Красноярском крае. Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски. Из общины было изъято большое количество огнестрельного оружия и патроны, передает канал "РЕН ТВ". 

К слову, Вадима Редькина часто называли "правой рукой нового Христа", а сам он однажды заявил, что считает себя его пресс-секретарем, пишет "Postimees". Однако теперь Сергею Торопу и его последователям грозит тюрьма.

Задержанным предъявят обвинения по двум статьям – 111 и 239 УК РФ – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". 

Представители правоохранительных органов нашли доказательства того, что по вине Виссариона и его главных помощников погиб маленький ребенок, а еще один мужчина, которого отказались принимать в секту, свел счеты с жизнью. 

Ранее Андрей Разин рассказал о нависшем над участниками  "Ласкового мая" проклятье. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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