Бывшего музыканта задержали в общине под Красноярском

Сегодня стало известно, что полиции удалось задержать основателя "Секты Виссариона" Сергея Торопа и двух его соратников, среди которых оказался экс-барабанщик "Ласкового мая" Вадим Редькин.

Информация появилась на официальном портале СК РФ. Мужчин обнаружили в Красноярском крае. Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски. Из общины было изъято большое количество огнестрельного оружия и патроны, передает канал "РЕН ТВ".

К слову, Вадима Редькина часто называли "правой рукой нового Христа", а сам он однажды заявил, что считает себя его пресс-секретарем, пишет "Postimees". Однако теперь Сергею Торопу и его последователям грозит тюрьма.

Задержанным предъявят обвинения по двум статьям – 111 и 239 УК РФ – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

Представители правоохранительных органов нашли доказательства того, что по вине Виссариона и его главных помощников погиб маленький ребенок, а еще один мужчина, которого отказались принимать в секту, свел счеты с жизнью.

Ранее Андрей Разин рассказал о нависшем над участниками "Ласкового мая" проклятье.

