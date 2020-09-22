Наследникам не раз крепко доставалось от матери

Сегодня Марии Голубкиной исполнилось 47 лет. В честь этого события она решила быть максимально откровенной. Артистка даже рассказала, что в детстве била своих детей.

Звезда фильма "Соловей-разбойник" 13 лет провела в отношениях с Николаем Фоменко. В союзе двух артистов появились Анастасия и Иван. Девушке сейчас уже 22 года, юноше – 18 лет. Как призналась знаменитость, в детстве наследникам хорошо доставалось от матери.

"Своих детей я лупила в детстве. Они мне этого, наверное, до сих пор простить не могут", – рассуждает знаменитость.

При этом бывшая жена Фоменко не сожалеет, что в воспитательных целях проявляла жесткость по отношению к наследникам. Голубкина заявила, что это позволило ей избежать расстройств, когда в подростковом возрасте отпрыски начали хамить ей.

"Мне не было обидно, потому что я им по жопе заранее надавала", – рассказывает артистка в интервью изданию "Собеседник".

Несмотря на сложности в отношениях с детьми, Голубкина рассчитывает, что Настя нарожает ей внуков и позволит артистке проводить с ними время.

Недавно Мария Голубкина привлекла внимание общественности, выложив "свадебное" фото с женихом. Актриса заявила, что нашла в Ярославле свою мечту.

