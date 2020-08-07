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Актриса Мария Голубкина выложила в своем "Инстаграме" кадр, который стал причиной многочисленных предположений со стороны ее поклонников. Звезда облачилась в традиционное свадебное платье с фатой, позируя рядом с предполагаемым женихом в форме матроса. Лицо своего избранника актриса решила скрыть.
Заметно, что на правой руке у бывшей жены Николая Фоменко обручальное кольцо – будто она в самом деле решила выйти замуж. Лицо жениха замазано. Но не понятно, действительно ли в зрелом возрасте Голубкина попытала еще раз счастья, или решила создать повод для интриги. Артистка лишь подписала, что отдыхает в Ярославле, и ее мечты сбываются.
"Эх, урвала так урвала. Всем на зависть. На побывку едет молодой моряк, грудь его в медалях, ленты в якорях", – отреагировала под фото одна из подписчиц, вспомнив текст из песни военных лет (орфография и пунктуация сохранены).Впрочем, Мария уже не в первый раз создает интригу: во время карантина она решилась на смелый эксперимент со своей внешностью. Голубкина перекрасила волосы, показав результаты в "Инстаграм". К публикации она добавила стихотворение Иосифа Бродского.
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