"Роковая": Голубкина решила сменить образ

"Роковая": Голубкина решила сменить образ
Голубкина Мария. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Начать актриса решила с цвета волос

Во время карантина многие звезды решались на смелые эксперименты со своей внешностью. И пусть самоизоляция уже закончилась, знаменитости до сих пор продолжают пробовать что-то новое. Так, актриса Мария Голубкина поделилась на своей странице в "Инстаграм" видео, на котором продемонстрировала новый цвет волос. 

Подписала публикацию актриса стихотворением И. Бродского. В комментариях поклонники отметили, что с таким цветом волос Голубкина стала выглядеть на несколько лет моложе. А также подчеркнули, что ей очень идет макияж. 

"Вам очень идёт этот цвет волос.Супер!", "Все у порядке! Лицо соответствует внутреннему содержанию и внешним параметрам всего тела! И силе духа можно позавидовать! А если серьёзно– хороша!", "Могу на вас смотреть бесконечно. Такое выразительное и красивое лицо!", "Маша, Вам очень хорошо!" – написали поклонники в комментариях к видео. 

 

Напомним, что не так давно Стас Пьеха тоже решил кардинально изменить свою внешность: певец постригся налысо и отрастил усы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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