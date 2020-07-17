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Внук легендарной певицы шокировал поклонников. Сегодня артист поделился на своей странице в "Инстаграм" фото в новом образе. Стас Пьеха постригся налысо и отрастил усы.
Фанаты восприняли такие перемены неоднозначно. Кто-то восхитился смелостью певца. Некоторые пользователи сравнили его с главным героем сериала "Во все тяжкие", а также назвали русским Брюсом Уиллисом. Однако большей части поклонников такие изменения не понравились.
"Я бы испугалась, встретив ночью такого дядю", "Господи, и не узнать...Мама дорогая!", "Постарел лет на 200!", "Нельзя же так пугать", – написали недовольные в комментариях к публикации.
Певца также заподозрили в использовании фотошопа. "Очередной фотовоображариум", – отметила подписчица.
Напомним, что недавно Станислав Пьха оказался в центре скандала: мошенники его от имени рекламировали способы избавиться от зависимостей. А до этого артист признался, что дважды чуть не погиб из-за пристрастия к запрещенным веществам.
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