От былых волос певца на голове не осталось и следа

Внук легендарной певицы шокировал поклонников. Сегодня артист поделился на своей странице в "Инстаграм" фото в новом образе. Стас Пьеха постригся налысо и отрастил усы.

Фанаты восприняли такие перемены неоднозначно. Кто-то восхитился смелостью певца. Некоторые пользователи сравнили его с главным героем сериала "Во все тяжкие", а также назвали русским Брюсом Уиллисом. Однако большей части поклонников такие изменения не понравились.

"Я бы испугалась, встретив ночью такого дядю", "Господи, и не узнать...Мама дорогая!", "Постарел лет на 200!", "Нельзя же так пугать", – написали недовольные в комментариях к публикации.

Певца также заподозрили в использовании фотошопа. "Очередной фотовоображариум", – отметила подписчица.

Напомним, что недавно Станислав Пьха оказался в центре скандала: мошенники его от имени рекламировали способы избавиться от зависимостей. А до этого артист признался, что дважды чуть не погиб из-за пристрастия к запрещенным веществам.