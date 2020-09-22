"Спиногрызы атакуют": Галкин показал утренние сборы детей в школу

"Спиногрызы атакуют": Галкин показал утренние сборы детей в школу
Максим Галкин. Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Юморист признался, что всегда очень ждет возвращения своих наследников домой

Максим Галкин любит рассказывать о том, как и чем живут его дети. На своей странице в "Инстаграм" пародист часто публикует забавные видео, где Лиза и Гарри Галкины бывают в главных ролях. В этот раз супруг Аллы Пугачевой рассказал, как проходят их утренние сборы в школу. 

На видео первоклассники набросились на своего папу и начали его щекотать. Максим Галкин смотрит на своих наследников очень испуганными глазами и заявляет, что "его съедают". 

"Спиногрызы атакуют! Теперь, когда школа, встаем каждый день в восемь (хорошо, что школа рядом, а то в семь бы) – собираем – провожаем", – рассказал Галкин. 

Однако он признался, что для него такие хлопоты в радость, а утренние игры с Гарри и Лизой дарят ему заряд бодрости на весь день. "Проводили и ждем, когда обратно приедут", – честно признался юморист. 

Пользователи социальной сети в очередной раз отметили, что Галкин – прекрасный отец, а его отношениям с детьми можно только позавидовать. "Счастливое утро", "Восхищаюсь Максом, хороший отец", "Какие вы золотушки. Максим ты посто как папа золотой. Ваша семья пример всем родителям. Вы самые самые лучшие", "Какое ж это счастье!!! Сплошной позитив у Вас. Радость, шум, веселье", "Прилив бодрости не только у вас, но и у нас", – написали в комментариях. 

Ранее Гарри Галкин рассмешил отца забавной пародией на папарацци. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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