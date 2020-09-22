Недавно ведущий запустил собственную программу

Не так давно в Сети вновь заговорили об уходе Дмитрия Нагиева с Первого канала – якобы бессменный ведущий "Голоса" все же решил не портить свою репутацию после скандала с дочкой Алсу, который произошел больше года назад. Масла в огонь добавило открытие нового проекта ведущего в "Ютуб". В ситуации с увольнением артиста разобрались журналисты.

Как писали СМИ, на проекте разгорелся новый скандал. Экс-участница "Голоса" назвала проект продажным, после чего и возникла новая волна сплетен. Об этом пишет Pokatim.ru.

"Подпортил Эрнст Нагиеву репутацию. После его ухода и Голос закроют", "Нагиев все-таки увольняется с Первого. Слово сдержал",

– решили поклонники артиста после открытия его Ютуб-канала.

Однако эти домыслы не имеют ничего общего с действительностью, пришли к выводу журналисты. Сейчас Нагиев по-прежнему ведет "Голос" – проект успешный, к тому же он позволяет знаменитости зарабатывать даже в период пандемии.

Кроме того, справедливость в скандале с накруткой голосов была восстановлена, а значит и увольняться нет никакого смысла. А вот заработок от Ютуб-шоу, как сообщает издание "Комсомольская правда", не сможет соревноваться с телевизионными гонорарами Нагиева. Как минимум, увольняться ему будет просто не выгодно.

К тому же именно "Голос" принес ведущему широкую популярность. После проекта его стали звать не только на роли второго плана в кино, но и главные. Так, после 2012 г. Нагиев сыграл в "Физруке", "Елках", "Кухне" и многих других известных сериалах и фильмах.

Новый проект Нагиева зрители восприняли неоднозначно. Некоторым шоу показалось чересчур провокационным.