Не хотели слышать русский язык: Меладзе вспомнил о встрече с националистами в Львове

Не хотели слышать русский язык: Меладзе вспомнил о встрече с националистами в Львове
Валерий Меладзе. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец рассказал, как чуть не сорвал выступление из-за местных жителей

Исполнитель Валерий Меладзе рассказал о встрече с националистами, которая произошла в Львове, когда ему чуть не сорвали концерт в местном театре. Это событие, по его словам, произошло еще до воссоединения Крыма с РФ в 2014 году.

Певец заявил, что многим местным жителям было не по нраву то, что он собирается петь на русском языке. Концерт звезды должен был состояться в местном театре, который признан не только гордостью города, но и всей Украины.

"Они не хотели, чтобы мое выступление проходило в львовском театре, где выступали все великие артисты. Он небольшой по своим размерам, но мощный – театр с традициями, выходит на центральную площадь города. И оказалось так, что при полной продаже билетов нашлись те, кто начал выступать против моего выступления. И я не понимал, чем это вызвано – я всегда уважал любые народные традиции и любил Украину", - поведал Меладзе.

Тогда артист придумал следующий способ решения проблемы: он купил букет цветов и пошел с ним в дом-музей Саломеи Крушельницкой, украинской оперной певицы, которая выступала в свое время в том же театре, а после этого направился к памятнику поэта Тараса Шевченко, вокруг которого как раз собирались националистически настроенные жители города.

"Когда я возложил цветы к памятнику, они просто опешили. Сначала ничего не могли сказать. А затем мы заговорили, и они сами чуть ли не стали заносить меня в этот театр. Я думаю, что людей можно понять – если покопаться в основах национализма и его корнях. И тогда он может пройти. Хотя иногда национализм бывает гипертрофированным", - рассказал Меладзе в эфире ЮТуб-канала Максима Шевченко.

Ранее Меладзе вызвал скандал, прокомментировав ситуацию после визита делегации РФ в Тбилиси.

Егор МАЛКОВ

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