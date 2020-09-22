Звезда заявила, что намерена добиться любви окружающих через свою подлинную карсоту

Актриса Мирослава Карпович решилась на откровенное фото – знаменитость опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографию, на которой позирует в прозрачной сорочке.

В публикации под постом звезда философски заметила, что каждому стоит принять себя таким, какой он есть – лишь в этом случае можно обрести любовь со стороны других людей. В этом и заключается, по словам актрисы, красота человека – когда он становится тем, кем является на самом деле, принимая себя.

В комментариях многочисленные поклонники не обошли стороной откровенное фото, осыпав Мирославу комплиментами по поводу ее внешности и наряда.

"Ты для меня настоящий пример. Аюсолютно во всем: начиная от красоты и заканчивая фигурой", "Моя же ты красуня. Талия, как всегда, отменная", "Просто ходячий секс. Наряд раскрывает ровно все то, что нужно", "Мирочка, просто отвал всего. Сногсшибательно. Красотка", - пишут интернет-пользователи на странице Карпович в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Ранее актриса Анастасия Барашкова решила проанализировать фото Карпович, сделанные за последнее пятилетие. По ее словам, девушке пришлось воспользоваться манипуляциями, чтобы вызвать симпатию у Павла Прилучного. Звезда стала посещать спортзал и придерживаться правильного рациона.