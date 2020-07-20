Полагают, что актриса прибегла к манипуляциям с лицом и телом, чтобы стать еще краше

Актриса и телеведущая Анастасия Барашкова проанализировала фотографии Мирославы Карпович за последние пять лет и пришла к выводу, что девушка прибегла к различным манипуляциям, в том числе и хирургическим, чтобы понравиться Павлу Прилучному.

Как рассказала Барашкова "Комсомольской правде", Карпович явно стала правильно питаться и пошла в спортзал. Об этом говорит то, что ее тело стало более рельефным. Хотя девушка и так всегда была стройной и явно не склонна к полноте. В какой-то момент, судя по фото, Мирослава стала не просто стройной, а очень худой. "Скинуть" вес она могла на нервной почве. Некоторые ее поклонники даже заподозрили анорексию. Но Карпович справилась с болезненной худобой и вернула свои прежние формы.

Глядя на лицо актрисы, Барашкова предположила, что тут не обошлось без ножа хирурга. Так, например, тонкие губы Карпович стали более припухлыми и выразительными. Такого эффекта можно добиться за счет введения филлеров. Чтобы избавиться от "детской припухлости" лица, по мнению Барашковой, девушка явно обратилась в клинику, где ей удалили комки Биша. Таким образом личико артистки стало более утонченным и взрослым.

При этом результаты хирургических и косметологических процедур не бросаются в глаза. Барашкова считает, что все процедуры были подобраны и проведены гармонично и точно. И в целом Карпович очень грамотно подобрала их, чтобы достичь желаемого эффекта и хорошего результата.

Ранее СМИ подсчитали, сколько зарабатывает Мирослава Карпович. Журналисты пришли к выводу, что артистка получает более 100 тысяч рублей только за одно выступление.