Звезда "Папиных дочек" получает от 150 тыс. рублей за выступление

В последнее время к Мирославе Карпович приковано много внимания общественности и журналистов из-за слухов о романе с Павлом Прилучным. Так, СМИ выяснили, какое приданное есть у актрисы.

Издание "Комсомольская правда" разузнало, что первые приличные гонорары Карпович получила благодаря сериалу "Папины дочки". После выхода ситкома в свет артистку приглашали сниматься для обложек журналов и в рекламу. В результате, пишут журналисты, знаменитость, которая приехала из Бердянска в Москву и сама поступила в школу-студию МХАТ, купила в столице квартиру.

Как передает издание, сейчас Карпович в основном зарабатывает благодаря театральным постановкам – за выход на сцену актриса получает от 150 до 300 тыс. рублей.

Слухи о романе Карпович и Прилучного, которые познакомились во время работы над совместным спектаклем, появились после его развода с Агатой Муцениеце. При этом артисты не стали комментировать эти сплетни. А вот мама Карпович заявила, что новости о романе ее дочери с коллегой – это клевета. По ее словам, Мирослава и Павел просто дружат.