Девушка не стала молча терпеть критику в свой адрес из-за слухов о романе с актером

В последнее время на актрису сериала "Папины дочки" обрушилось много критики из-за ее предполагаемого романа с актером Павлом Прилучным. Мирослава Карпович не стала молча терпеть это и ответила недоброжелателям.

На странице в "Инстаграм" артистка опубликовала фото на вершине горы, там виден только стройный силуэт девушки. В подписи она уточнила, что иногда приятно послушать тишину, и добавила множество хештегов, которые можно расценивать как тот самый ответ критикам.

"Укомментируйтесь", "Потрачено", "Ваша ведьма", "Никак в аду не сгорю", "Бумеранги не дорого", "Прилучница-разлучница", "Аукнется", "Стремная", – гласят некоторые из них.

При этом комментариев к посту Карпович пока нет. Судя по всему, актриса ограничила возможность пользователей что-либо писать под постом.

Напомним, что в середине июня этого года актер Павел Прилучный официально развелся с женой Агатой Муцениеце. После этого поползли слухи, что он закрутил роман с "папиной дочкой" Мирославой Карпович. Их даже заметили на совместном отдыхе в Крыму, где артистка нянчилась с детьми Прилучного и Муцениеце. Для теперь уже бывшей супруги актера такой поворот событий стал полной неожиданностью. Она рассказала, что отпускала детей в Крым на отдых только с папой. Сама же Карпович отрицает, что ездила в Крым, тем более с Прилучным. Хотя фото и видео говорят об обратном.