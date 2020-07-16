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В последнее время на актрису сериала "Папины дочки" обрушилось много критики из-за ее предполагаемого романа с актером Павлом Прилучным. Мирослава Карпович не стала молча терпеть это и ответила недоброжелателям.
На странице в "Инстаграм" артистка опубликовала фото на вершине горы, там виден только стройный силуэт девушки. В подписи она уточнила, что иногда приятно послушать тишину, и добавила множество хештегов, которые можно расценивать как тот самый ответ критикам.
"Укомментируйтесь", "Потрачено", "Ваша ведьма", "Никак в аду не сгорю", "Бумеранги не дорого", "Прилучница-разлучница", "Аукнется", "Стремная", – гласят некоторые из них.
При этом комментариев к посту Карпович пока нет. Судя по всему, актриса ограничила возможность пользователей что-либо писать под постом.
Напомним, что в середине июня этого года актер Павел Прилучный официально развелся с женой Агатой Муцениеце. После этого поползли слухи, что он закрутил роман с "папиной дочкой" Мирославой Карпович. Их даже заметили на совместном отдыхе в Крыму, где артистка нянчилась с детьми Прилучного и Муцениеце. Для теперь уже бывшей супруги актера такой поворот событий стал полной неожиданностью. Она рассказала, что отпускала детей в Крым на отдых только с папой. Сама же Карпович отрицает, что ездила в Крым, тем более с Прилучным. Хотя фото и видео говорят об обратном.
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