"Ваша ведьма": Карпович ответила злопыхателям после травли из-за Прилучного

"Ваша ведьма": Карпович ответила злопыхателям после травли из-за Прилучного
Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка не стала молча терпеть критику в свой адрес из-за слухов о романе с актером

В последнее время на актрису сериала "Папины дочки" обрушилось много критики из-за ее предполагаемого романа с актером Павлом Прилучным. Мирослава Карпович не стала молча терпеть это и ответила недоброжелателям.

На странице в "Инстаграм" артистка опубликовала фото на вершине горы, там виден только стройный силуэт девушки. В подписи она уточнила, что иногда приятно послушать тишину, и добавила множество хештегов, которые можно расценивать как тот самый ответ критикам.

"Укомментируйтесь", "Потрачено", "Ваша ведьма", "Никак в аду не сгорю", "Бумеранги не дорого", "Прилучница-разлучница", "Аукнется", "Стремная", – гласят некоторые из них. 

При этом комментариев к посту Карпович пока нет. Судя по всему, актриса ограничила возможность пользователей  что-либо писать под постом. 

Напомним, что в середине июня этого года актер Павел Прилучный официально развелся с женой Агатой Муцениеце. После этого поползли слухи, что он закрутил роман с "папиной дочкой" Мирославой Карпович. Их даже заметили на совместном отдыхе в Крыму, где артистка нянчилась с детьми Прилучного и Муцениеце. Для теперь уже бывшей супруги актера такой поворот событий стал полной неожиданностью. Она рассказала, что отпускала детей в Крым на отдых только с папой. Сама же Карпович отрицает, что ездила в Крым, тем более с Прилучным. Хотя фото и видео говорят об обратном. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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