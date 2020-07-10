Пойманная с поличным Карпович открестилась от отпуска с Прилучным

Пойманная с поличным Карпович открестилась от отпуска с Прилучным
Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Видео- и фотодоказательства говорят об обратном

Мирослава Карпович сделала неожиданное заявление. Актриса сообщила, что не улетала из Москвы и пока не собирается в отпуск. При этом в Сети который день появляются новые кадры и видео, где знаменитость запечатлена вместе с Павлом Прилучным и его детьми. 

В разговоре с журналистами звезда "Папиных дочек" сказала, что никуда не уезжала и не покупала билеты на курорт. Актриса заявила, что пока не знает, где будет отдыхать, и в этом вопросе руководствуется принципом "куда судьба зашлет".

Об этом артистка заявила корреспонденту издания WomanHit по телефону.

Напомним, сегодня в Сети появилось видео, на котором Карпович носит четырехлетнюю Мию на руках и танцует с ней в аквапарке. Действие происходит на черноморском курорте, куда, по слухам, Мирослава и Павел уехали неделю назад вместе с детьми Прилучного от первого брака. 


При этом сам Прилучный отказывается комментировать сообщения о новом романе и требует оставить его в покое.

Ольга ФЕДОРОВА

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