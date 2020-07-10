Артисты вместе с детьми одного из них от первого брака проводят время в Крыму

Известный российский актер Павел Прилучный, который недавно развелся с женой, уже неделю отдыхает в на солнечном полуострове с сыном, дочерью и своей новой возлюбленной – звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. И, судя по всему, тратит на летние развлечения с девушкой немалые суммы.

Журналисты "Собеседника" прикинули, во сколько артисту уже мог обойтись отдых с новой пассией. Так, например, час аренды яхты, на котором Прилучный и Карпович совершали морскую прогулку, стоит 7 тыс. рублей. Билет в аквапарк в Ялте, куда заглянули артисты, для взрослого стоит 1600 рублей, стоимость детского абонемента – 800, а VIP-зоны – 3 тыс. рублей. Также парочка успела побывать на горе Ай-Петри и сходить вместе с детьми в крымский крокодиляриум, стоимость одного взрослого билета в который составляет 600 руб., а детского – 400 рублей.

По словам известного экстрасенса Кажетты Ахметжановой, к которой обратились журналисты за комментарием насчет романа артистов, их отношения продлятся четыре года. Однако брака так и не будет. В настоящее же время Прилучный и Карпович наслаждаются общением друг с другом, у них много общих интересов и взглядов. Как утверждает экстрасенс, звезда "Папиных дочек" стала для актера своеобразной отдушиной после многих ссор и недопонимания в отношениях с Агатой Муцениеце.

Напомним, актер Павел Прилучный официально развелся с женой в середине июня. Экс-супруга утверждает, что причиной для расставания стало неадекватное поведение артиста. По словам Агаты, порой он даже позволял себе поднять на нее руку.

После расторжения их брака поползли слухи, что артист закрутил роман с Мирославой Карпович. При этом ни Павел, ни звезда "Папиных дочек" не подтверждали, но и не опровергали слухи о своих отношениях. Однако журналисты нашли доказательство, что между ними не просто дружба. А на днях Карпович заметили в Крыму вместе с детьми Прилучного – они посещали аквапарк.