"Отпускала с папой": совместный отдых Прилучного и Карпович поставил Муцениеце в тупик

"Отпускала с папой": совместный отдых Прилучного и Карпович поставил Муцениеце в тупик
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об этом актриса рассказала в комментариях в социальной сети

Страсти вокруг нового романа Павла Прилучного с каждым днем разгораются с новой силой. Подписчики Агаты Муцениеце продолжают атаковать ее "Инстаграм" и спрашивать, почему актриса разрешила мужу на отдых с детьми взять его новую пассию. 

"Агата, ну как можно было отпустить их на море с папой с какой-то первой попавшейся? Психику сломать детям? У него через три месяца опять новая появится и детям опять привыкать? Это большой стресс для детей", – удивились фанаты (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Артистка не стала молчать, ответила четко и ясно: "Я отпускала только с папой".

Официально супруги разведутся только 15 июля. А пока актер и его избранница Мирослава Карпович отдыхают в Крыму. Вместе с ними поехали и дети Прилучного. 

Напомним, что поведение актера и звезды сериала "Папины дочки" уже не раз вызывало неоднозначную реакцию у окружающих. Так, соседи Павла были шокированы тем, как Мирослава обращается с его домработницей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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