СМИ: Любовница Прилучного устроила скандал в доме актера

СМИ: Любовница Прилучного устроила скандал в доме актера
Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Молодая актриса шокировала своим поведением соседей Павла

По слухам, пара, которая не слишком-то и скрывала зарождающиеся отношения, решила съехаться. Мирослава Карпович перевезла свои вещи в дом, откуда не так давно съехала уже бывшая жена Павла Агата Муцениеце. 

Поведение звезды Папиных дочек не осталось без внимания. Как сообщает "7дней", соседи слышали, как актриса кричала на домработницу Прилучного. 

"Я тут хозяйка!" – утверждала Мирослава. 

Также один из жителей загородного коттеджа заметил, как Карпович требовала выполнения всех ее приказов и вела себя так, будто всегда жила в этом доме. 

Напомним, что в этом году актриса Агата Муцениеце развелась с актером Павлом Прилучным. Уже вскоре в сети появились слухи о новом романе мужчины. Его избранницей стала актриса Мирослава Карпович. Пару заметили на совместном отдыхе в Крыму.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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