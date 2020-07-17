"Это сплошная ложь": мать Карпович высказалась о романе дочери с Прилучным

"Это сплошная ложь": мать Карпович высказалась о романе дочери с Прилучным
Мирослава Карпович. Фото ИТАР-ТАСС
Женщина не верит в слухи об отношениях актеров

Мать актрисы Мирославы Карпович Людмила Карпович считает, что сообщения о романе ее дочери с Павлом Прилучным – это клевета. Она не верит, что актеров объединяет что-то большее, чем дружба.

Журналисты StarHit дозвонились до женщины и попробовали поговорить с ней на эту тему, а заодно и узнать, успела ли Мирослава познакомить ее с Павлом. Та резко ответила, что не знакомится ни с кем из ухажеров дочери, пока человек не станет официальным мужем актрисы. По поводу романа Прилучного и Карпович Лариса считает, что это ложь, а ее дочку просто облили грязью.

"Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь", – заявила она. 

Кроме того, Лариса рассказала, что Мирослава ничего не говорила ей по поводу того, что они с Павлом вместе. На вопрос о совместном отдыхе Карпович и Прилучного женщина ответила, что актеры просто дружат, и ничего больше. В то, что рассказывали СМИ коллеги звездной пары, Лариса тоже не верит. Она считает, что они – люди порядочные и никогда не сказали бы ни единого плохого слова ни в сторону Мирославы Карпович, ни в сторону Павла Прилучного.

Напомним, что актер Павел Прилучный развелся с женой Агатой Муцениеце в середине июня. После чего в соцсетях и СМИ начали появляться слухи о романе актера с 34-летней звездой сериала "Папины дочки". Несмотря на то что сама Мирослава Карпович все отрицает, недавно их заметили на совместном отдыхе в Крыму. И не одних – вместе с актерами были общие дети Прилучного и Муцениеце. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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