Петросян с супругой готовятся к рождению дочери - эксперт

Петросян с супругой готовятся к рождению дочери - эксперт
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист не остановится на одном ребенке, считает известный психолог

Совсем недавно Евгений Петросян признался: у него появился наследник. После рождения сына артист стал выглядеть моложе и счастливее, поэтому в скором времени у меленького Вагана появится еще и сестра. Такой прогноз о личной жизни юмориста сделала психолог Елена Перелыгина.

"В роли молодого отца Евгений Ваганович словно скинул несколько десятков лет",

– поделилась своим мнением эксперт, отметив, что Петросян не ошибся с выбором возлюбленной. А появление на свет сына еще больше скрепило отношения артиста "Аншлага" с его молодой подругой.

"Уверена, что скоро в семье Петросяна будет еще прибавление, и у Вагана появится маленькая сестричка",

– заявила Перелыгина. Однако она отметила, что юмористу все же не стоит забывать о возрасте и лучше больше времени уделять здоровью. Психолог добавила в разговоре с "Собедесником", что геройствовать во время интимной близости Петросяну нельзя – это может обернуться проблемами с сосудами и суставами.

Прибавление в семье Петросяна произошло около полугода назад, однако об этом юморист рассказал лишь 16 сентября. Артист "Кривого зеркала" показал фото с наследником и признался в женитьбе на молодой подруге.

Карина СИРАЗОВА

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