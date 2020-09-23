Погруженная в траур Бабкина прослезилась на прощании с ведущим "Русского лото"

Погруженная в траур Бабкина прослезилась на прощании с ведущим "Русского лото"
Надежда Бабкина. Фото:Михаил Метцель/ТАСС
Певица пришла на грустное мероприятие вся в черном

Сегодня состоялось прощание с бессменным ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым. В печальной церемонии приняла участие Надежда Бабкина. Артистка тяжело переживает утрату близкого друга – при жизни знаменитостей связывали теплые отношения.

Бабкина пришла проводить известного телеведущего в последний путь в черном костюме. Звезда надела черные брюки и пиджак. Обувь и даже медицинская защитная маска были того же цвета.

Как отмечает издание "Телепрограмма" эмоциональное состояние королевы эстрады было крайне подавленным. Надежда Бабкина силилась сдержать слезы – так тяжело дается ей потеря близкого человека.

Михаил Борисов был всего на год старше артистки. В этом году ей исполнилось 70 лет, а ведущий "Русского лото" ушел из жизни в возрасте 71 года.

Сообщается, что умершего от коронавируса Михаила Борисова хоронили в открытом гробу. Проститься со звездой пришло очень много людей.

Напомним, знаменитого телеведущего не стало 19 сентября. В субботу вечером звезду забрали в больницу с диагнозом "воспаление легких". В тот же день Михаил Борисов умер.

Недавно стали известны последние подробности его смерти. Оказалось, что в трагический день звезде стало плохо еще до начала репетиции программы. Телеведущему дважды вызывали скорую. Однако первая карета с медиками уехала без пациента – Борисов сам отказался от госпитализации.

Ольга ФЕДОРОВА

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