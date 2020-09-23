Самбурская страдает из-за проблем с жильем

Самбурская страдает из-за проблем с жильем
Настасья Самбурская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Универа" живет в съемных местах и не может наладить свой быт

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская призналась, что давно мечтает о своем комфортной и уютной квартире. К слову, у звезды имеется личное жилье, но по каким-то причинам она не может его обустроить уже несколько лет.

Ведущая добавила, что пока что ей приходится снимать квартиры. А в собственных стенах не получается привести дом в порядок – постоянно возникают проблемы со строителями. Квартира, заявила Самбурская, словно "проклятая": актриса уже сменила несколько бригад, с которыми никак не могла прийти к единому мнению.

Впрочем, Настасья вовсе не считает себя излишне привередливой. Теперь она и сама задается вопросом: стоило ли все это затевать?

"Но я из принципа хочу завершить начатое, так как не умею бросать на полпути то, что делаю", – заявила звезда.

Кстати, комфорт для Настасьи должен быть не только дома, но и в личных отношениях. Артистка призналась, что не собирается подстраиваться под мужчину, чтобы завоевать его сердце. Самбурская уверена: женщина не может стать "кошечкой" и "зайкой" для своего партнера на пустом месте – только лишь благодаря его энергетике, передает Teleprogramma.pro.

Ранее Самбурская опубликовала фото из супермаркета, вызвав внимание поклонников из-за отсутствия бюстгальтера.

Егор МАЛКОВ

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