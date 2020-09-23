Целлюлит Свиридовой вызвал восхищение у поклонников

Целлюлит Свиридовой вызвал восхищение у поклонников
Алена Свиридова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезду поблагодарили за честность

Артистка Алена Свиридова восхищает поклонников своей красотой, которую до сих способна демонстрировать в свои годы – исполнительнице уже 58 лет. Впрочем, возраст не щадит никого, даже Свиридову, несмотря на ее прекрасную фигуру и энергию. На недавно опубликованных кадрах подписчики увидели целлюлит на ногах своей фаворитки.

На фотографии Алена позирует под солнечными лучами в купальнике голубого цвета. Артистка ненароком "засветила" свой целлюлит, которого раньше не было видно.

Как отмечает Teleprogramma.pro, звезда сначала опубликовала еще более неудачную фотографию, заменив позднее ее на публикацию с более выгодным ракурсом. Хотя в ответе одной из подписчиц Свиридова призналась, что кадр вышел не самым лучшим – вот и заменила.

Тем не менее, многочисленные подписчики осыпали звезду комплиментами, отметив, что она не только хороша собой, но и честна с ними.

"Вы и без фотошопа прекрасны", "Обожаю вас настоящую,позитивную и очень красивую", "Чтоб мне также выглядеть в таком возрасте! Выражаю свое уважение!", "Это такая редкость в наше время - нормальный человек", – пишут поклонники (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Не так давно Свиридова рассказала о своих выступлениях в лихие 90-е: звезда поведала о том, как криминальные авторитеты показывали свои лучшие стороны во время ее концертов в кафе и ресторанах.

Егор МАЛКОВ

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