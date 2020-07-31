Артистка считает, что ее песни пробуждали в криминальных авторитетах человечность

Певица Алена Свиридова заявила в беседе со СМИ, что 90-е годы были для нее ознаменованы творческой свободой, невиданной доселе советским артистам. Однако появились и новые проблемы: нередко приходилось выступать перед бандитами.

После распада Советского Союза, рассказывает артистка, вдруг хлынула "творческая растительность". Тогда же будущий режиссер Федор Бондарчук стал снимать для нее первые известные клипы.

Но были и не самые лучшие моменты: в клубы, где она выступала, часто захаживали бандиты и дамы легкого поведения. Иногда преступников "замыкало", и они начинали приставать к артисткам. Но Свиридову такая участь обошла стороной.

"Я выглядела юной, и в моем возрасте не было никакой развратности", – заявила певица в интервью "7дней".

Алена утверждает, что ее выступления были лишь на благо слушателям, даже бандитам, которым не чуждо человеческое. Криминальные авторитеты после ее исполнения "чуть ли не рыдали", обещая заступиться перед обидчиком, дарили цветы и игрушки.

Не так давно звезда рассказала о первом интимном опыте с химиком Сергеем Свиридовым, который позже стал ее мужем. Алена призналась, что все произошедшее вызвало у нее целый взрыв чувств, а эмоции были настолько сильны, что она практически ничего не помнит.