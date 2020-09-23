Внимательные зрители углядели промахи в полюбившмся миллионам картинах

Любителю кино часто замечают оплошности в современных голливудских шедеврах. Но некоторые из них знают, что человеческий фактор присутствует и в картинах прошлого века – такие казусы нередко можно заметить в советских фильмах, вызывающих чувство ностальгии у миллионов людей.

"Покровские ворота", 1983

На опубликованном видео заметить, что героиня, сбегая от Хоботовых, одета лишь в жилетку и плащ с рубашкой. Однако на следующем кадре, когда Людочка оказывается на улице, у нее уже нет жилетки.

"Мэри Поппинс, до свидания", 1983

Знаменитый советский киномюзикл, столь полюбившийся школьникам 80-х годов, также имеет ряд недочетов: в одном из эпизодов мисс Эндрю подъезжает к семейству Бэнксов на машине с нагруженным багажом. Но на следующем кадре можно увидеть, что выгружаемых вещей еще меньше, чем было привезено.

"Служебный роман", 1977

Легендарная романтическая комедия Эльдара Рязанова также попала в список. От взгляда внимательных кинозрителей не ускользнула следующая неловкость: Людмила Прокофьевна зашла на балкон из одной двери, а вышла оттуда через другую.

"12 стульев", 1971

На 49-й минуте фильма можно заметить, что пиджак уже повешен на скелет. А Воробьянинов даже испугался, завидев такую страшную картину. Впрочем, через какие-то десять секунд герой вновь вешает его на скелет.

"Москва слезам не верит", 1979

Во время пикника, на который Гоша пригласил Катю с дочкой, готовящийся шашлык лежит с овощами, которые нанизали на шампуры. А когда мясо распределяется среди отдыхающих, никаких овощей нет.

Ранее стало известно, что супруга сценариста "Москва слезам не верит" рассказала об ошибке, выявленной при проверке текста сценария. Опечатку решили использовать для съемок.