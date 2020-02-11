В картине Владимира Меньшова был допущен ляп

Жена одного из сценаристов культового фильма, завоевавшего "Оскар", рассказала, как по просьбе супруга проверяла текст на предмет ошибок. Людмила Кожина в процессе проверки случайно сделала опечатку, которую было решено использовать для съемок.

Речь идет о сцене, где героиня Раисы Рязановой собирается на свидание. Своим соседкам по общежитию она говорит, что пойдет "в концерт". Героиня Ирины Муравьевой начинает ее поправлять и смеется над неграмотностью подруги.

На самом деле актриса должна была сказать текст правильно, но при правке текста была допущена описка. Либо жена сценариста случайно поменяла предлоги, либо не заметила чужую ошибку.

""На концерт" и "в концерт" – моя опечатка. Я совсем недавно смотрела и думала, что это будет меня преследовать всю жизнь. Это Валентин перепутал. Героиня говорит: "Я иду в концерт", а ее поправляют. На самом деле "на концерт", конечно, – рассказала Людмила Кожина телеканалу "Звезда".

Если сейчас над диалогом подруг зрители только смеются, то тогда сценариста, по словам жены, обвинили в распространении неграмотности.

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