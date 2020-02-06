Судьба нескольких актеров фильма "Москва слезам не верит" сложилась печально

В феврале популярной картине Владимира Меньшова, удостоившейся "Оскара", исполнится 40 лет. Некоторые актера фильма после премьеры проснулись звездами, других же ждала незавидная судьба. Многих исполнительней эпизодических ролей уже нет в живых.

Например, Людмила Стоянова, сыгравшая корреспондента, сейчас практически все время проводит дома. В 1995 году ее сбил автомобиль. Из-за травм одинокая актриса до сих пор не выходит на улицу, а виновного в том ДТП так и не наказали.

Геннадий Ялович сыграл в "Москва слезам не верит" друга Гоши. Актер перенес инфаркт, а затем 14 клинических смертей подряд. Тогда артист нашел в себе силы вернуться к работе, но проблемы со здоровьем вновь знали о себе знать в 2002 году. Ялович скончался после еще одного инфаркта в 64 года, – пишет "Царьград" со ссылкой на журнал "Антенна".

Еще одна актриса фильма Меньшова умерла в 39 лет из-за халатности врачей. Лариса Барабанова, сыгравшая работницу завода, получила серьезные травмы во время аварии. Однако врачи отпустили актрису домой, не проведя обследования. В итоге через год актриса умерла из-за осложнений.