"Устала": Алентова заговорила о разводе с Меньшовым

В жизни актрисы случилась настоящая драма

Режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова живут в счастливом браке уже более 50 лет, однако у этой красивой пары были и непростые времена.

В программе "Судьба человека" актриса рассказала Борису Корчевникову, что когда-то давно супруги расставались. Тяжелый быт повлиял на большие и чистые чувства, муж с женой начали обижаться друг на друга и в итоге приняли решение о разводе.

Причем развестись они решили тогда, когда, казалось бы, главные трудности были уже позади – дочка подросла, семья получила отдельную квартиру, супруги начали хорошо зарабатывать. Во время разлуки Вера пыталась устроить свою судьбу, однако через несколько лет поняла, что больше такой большой любви в ее жизни не будет, и семья воссоединилась. По словам самой актрисы, ее любовь к мужу никогда не умирала, просто "уставала".

Алентова вспомнила, что в свое время многие отговаривали ее от брака с Меньшовым, да и сама она не очень-то рвалась замуж – штамп в паспорте актриса поставила только ради комнаты в коммуналке.

Сейчас Меньшов и Алентова наслаждаются обществом друг друга и радуются внукам – Андрею и Таисии – которых подарила им дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

Самая знаменитая роль Алентовой – Катерина Тихомирова из фильма "Москва слезам не верит". Режиссером этой советской картины, взявшей Оскара, стал Владимир Меньшов.