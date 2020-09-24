"История повторяется": Малахов указал на трагическое обстоятельство в смерти Борисова

"История повторяется": Малахов указал на трагическое обстоятельство в смерти Борисова
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий рассказал, что игнорирование медицинской помощи однажды уже сыграло с актером злую шутку

Вчера, 23 сентября, состоялось прощание с ведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым. Актер скончался из-за "воспаления легких". Однако, вполне возможно, что Борисова могли бы спасти, если бы не одно трагическое совпадение, на которое указал Андрей Малахов. 

Ведущий в шоу "Прямой эфир" рассказал, что похожая история уже происходила в жизни покойного артиста. Однажды Борисов признался, что он и его супруга игнорировали посещение врачей во время ее беременности. Это привело к печальным последствиям – жена ведущего "Русского лото" скончалась во время родов. К слову, тогда актер сказал, что жалеет, что проводит мало времени со своей семьей и уделяет все внимание работе. 

Вот и сам Борисов сначала отказался от медицинской помощи и не поехал в больницу. И только после того, как актеру вызвали вторую неотложку, Борисов согласился поехать с врачами. 

Напомним, что Михаил Борисов ушел из жизни 19 сентября. Ему стало плохо во время подготовки к съемкам программы. 

Вчера состоялись похороны ведущего "Русского лото". Актера хоронили в открытом гробу, проститься со знаменитостью пришло много гостей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Жириновский перечислил условия объединения России и Белоруссии

У двух стран есть только три способа стать единым целым, считает политик

Раскритиковали не все: как Запад отреагировал на речь Путина в ООН

СМИ оценили предложения РФ по бесплатной вакцине и тесному евразийскому сотрудничеству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей