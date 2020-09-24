Вдова Марьянова закрутила роман с музыкантом почти сразу после смерти мужа

Вдова Марьянова закрутила роман с музыкантом почти сразу после смерти мужа
Дмитрий Марьянов. Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Их отношения продлились полгода

О смерти Дмитрия Марьянова вспомнили после того, как из жизни ушла Валентина Легкоступова. Обстоятельства их гибели очень похожи и вызывают много вопросов. Заодно и вспомнили о вдове артиста – Ксении Бик. Как оказалось, девушка страдала недолго и быстро нашла замену покойному мужу. Ее избранником стал Владимир Овчаров

Экс-солист группы "Доктор Ватсон" рассказал, насколько быстро развивались их отношения. Общаться начали в социальных сетях, когда музыкант написал Ксении сообщение с соболезнованиями. Они стали активно переписываться, созваниваться, а после решили встретиться. На первое свидание вдова Марьянова принесла Овчарову суп собственного приготовления, чем очень удивила артиста. 

После нескольких таких встреч Ксении и Владимиру стало тяжело себя сдерживать, поэтому однажды девушка приехала к новому избраннику в гости. Вечер закончился интимом, передает "Комсомольская правда". Тогда с момента смерти Дмитрия Марьянова не прошло и 40 дней. 

"В двадцати минутах от моего дома находится кладбище, где лежит Марьянов, Ксения ездила к нему на могилу, а потом заехала ко мне", – вспоминает Овчаров. 

По словам артиста, вдова не слишком страдала после смерти мужа. Она стала частым гостем вечеринок и проводила время в шумных компаниях. 

Отношения Бик и Овчарова продолжались полгода, после чего пара рассталась. 

Не так давно стало известно, что сейчас Ксения живет вместе с любовником в роскошной квартире покойного Марьянова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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