"Хотела убить": Рубальская сделала шокирующее признание

"Хотела убить": Рубальская сделала шокирующее признание
Лариса Рубальская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На опрометчивый поступок поэтессу сподвигла ревность

Лариса Рубальская стала новой героиней шоу "Судьба человека". В беседе с Борисом Корчевниковым поэтесса призналась, что в молодости чуть не совершила преступление.

Рубальская рассказала, что в прошлом часто страдала из-за мужчин. По словам Ларисы Алексеевны, ее первый супруг оказался тунеядцем и алкоголиком. Их отношения были крайне болезненными. Однажды поэтесса сбежала от мужа к родителям, а тот в отместку порезал себе вены. Как позже выяснилось, на протяжении всего периода брака мужчина изменял жене с бывшей супругой.

Через некоторое время Лариса Алексеевна встретила нового мужчину. Она мечтала о том, что в этот раз все сложится иначе. Но часть прошлого сценария повторилась – возлюбленный часто говорил о своих предыдущих отношениях. Однажды Рубальская заподозрила кавалера в измене. Она взяла нож и направилась к нему домой. 

"Я хотела убить кого-нибудь" – призналась Рубальская.

Она расковыряла ножом дверной замок и ворвалась в квартиру. Но оказалось, что возлюбленный был один. После этого мужчина заявил, что больше не хочет видеть Ларису Алексеевну.

Настоящее женское счастье Рубальская обрела только в браке с Давидом Розенблатом. Их встреча произошла тогда, когда поэтессе было 30 лет. Супруги жили в любви и гармонии. В 2009 году мужчины не стало. Детей пара не завела. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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