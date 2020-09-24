У наследницы актера из "Место встречи изменить нельзя" остановилось сердце

Владимиру Конкину за свои 69 лет пришлось пройти через многое: его жена скончалась после долгой борьбы с раком, а сын едва не угодил за решетку. Ночью 24 сентября при загадочных обстоятельствах погибла младшая дочь заслуженного артиста. Подробности трагедии выяснили журналисты.

София, которая по словам знакомых была отличной пловчихой, утонула в бассейне московского фитнес-клуба. Как это могло произойти – неизвестно, ведь девушка была совершенно здорова.

Первой о трагедии узнала племянница погибшей Дарья. По ее словам, подробности ей сообщил работник фитнес-клуба: "Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию". Сегодня утром девушка уже узнала о смерти дочери Конкина от своего дяди, передает StarHit.

"Она не звала на помощь и мгновенно ушла на дно. Только спустя минуту ее тело заметили другие посетители бассейна",

– рассказали "Комсомольской правде" источники в правоохранительных органах. Из воды 32-летнюю дочь актера из "Место встречи изменить нельзя" вытащил тренер, а после ее увезли в больницу, где она и скончалась.

Как стало известно "Пятому каналу", у девушки осталась 11-летняя дочь. Близкий к семье актера источник сообщил, что ребенка София воспитывала одна.

А вот матери погибшей не стало десять лет назад. Жена Конкина Алла, с которой он прожил 39 лет, умерла от онкологии. Причем супруга долгое время скрывала от актера страшный диагноз – о нем заслуженный артист узнал, когда болезнь была уже на четвертой стадии.

Спустя три года Владимир Конкин тоже столкнулся с проблемами со здоровьем. Артист перенес сердечный приступ.

После смерти дочери у Конкина осталось двое близнецов – Ярослав и Святослав. Причем в первого он стрелял из травматического пистолета, когда сын пытался попасть в квартиру через окно. Актер принял его за незнакомца. Однако серьезных травм Ярослав не получил. У Святослава же дважды были проблемы с законом: наследник артиста получил четыре с половиной года условно, напоминает "Пятый канал".

Врачи установили, что причиной смерти дочери Конкина стал отказ почек. Однако родственники Софии говорят, что у девушки остановилось сердце. Другие детали трагедии уточняются – полиция проводит проверку.