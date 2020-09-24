СМИ: Киркоров попал в больницу

СМИ: Киркоров попал в больницу
Бедрос Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сейчас артист находится в одной из московских клиник

Отцу короля российской поп-эстрады Филиппа Киркорова стало плохо, сообщили журналисты. Болгарскому певцу срочно вызвали медиков, которые приняли решение о госпитализации 88-летнего мужчины. 

Указывается, что артист почувствовал недомогание. Медики, подоспевшие на вызов, выявили нарушение ритмов сердца. Они заявили, что мужчину следует госпитализировать, сообщает телеграм-канал 112. 

Как отмечает "Пятый канал", в больницу Киркорова старшего привез личный водитель. Сейчас он находится в хирургическом отделении одной из столичных клиник. 

Однако сам артист свою госпитализацию опровергает. Он уверяет, что находится на даче после приезда с отдыха в Сочи.

Ранее у отца российского короля эстрады диагностировали коронавирус. Еще в начале сентября ему несколько раз приходил положительный тест на коронавирус. Позже певца даже объявили в розыск.

Тем не менее, его жена сообщила РИА "Новости", что артист проходит в больнице плановую госпитализацию. 

Бедрос Киркоров известный советский певец из Болгарии. Носит звание народного артиста России. В последнее время он жил вместе со своим сыном Филиппов в его загородном доме. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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