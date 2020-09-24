В семье Конкиных не поверили в смерть дочери актера

В семье Конкиных не поверили в смерть дочери актера
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Скончавшаяся от утопления Софья прекрасно плавала

Внезапная смерть дочери прославленного актера Владимира Конкина Софии шокировала всю семью. О перенесенной утрате высказалась племянница покойной Дарья Конкина. Девушка призналась, что сначала не поверила в произошедшее.

Два дня назад стало известно о том, что София оказалась по невыясненным причинам на дне бассейна в одном из фитнес-центров Москвы. Согласно приведенным данным, она находилась там примерно три минуты. Оказанная ей экстренная помощь дала свои плоды – Конкина вновь стала дышать, но не пришла в сознание. Ее пришлось госпитализировать.

Дарья узнала об инциденте одной из первых. Вскоре ей позвонил один из сотрудников фитнес-центра и сообщил о произошедшем. Сначала она не поверила, так как знала, что ее родственница прекрасно плавает. Девушка не понимала, как такое могло произойти.

"Сначала я подумала, что это какие-то мошенники. Ведь она очень хорошо плавает", – сообщила племянница покойной.

Схожего мнения придерживались остальные члены семьи. Лишь сутки спустя они поняли, что речи об аферистах быть не может – София находится в реанимации. Утром Дарья проверила телефон и получила сообщение от своего дяди: у нее остановилось сердце.

"Не хочется в это верить, но это произошло", – рассказала Дарья в интервью "Пятому каналу".

Софья Конкина скончалась в 32 года. Причиной смерти стал отказ почек, вызванный ухудшением состояния после инцидента.

Егор МАЛКОВ

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