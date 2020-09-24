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Стало известно, что младший сын Ефремова Борис заболел. У 10-летнего мальчика обнаружили коронавирус.
Сообщается, что болезнь у Бориса протекает бессимптомно. По словам друга семьи Алексея Лобарева, ребенок заразился от своего одноклассника, у которого ранее выявили COVID-19.
Сразу после этого мать мальчика Софья вместе со старшими сестрами решила перестраховаться и тоже сдать тест. Результат оказался отрицательным, но родные Ефремова все же посчитали нужным самоизолироваться.
На данный момент семья актера находится на даче, передает "СтарХит". Поэтому увидеть жену и детей Ефремов сможет только после полного выздоровления Бориса.
Напомним, Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за ДТП со смертельным исходом, находится в московском СИЗО "Водник". Отмечается, что у актера сложились хорошие отношения с сокамерниками.
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