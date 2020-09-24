Родные нескоро придут в СИЗО к актеру

Стало известно, что младший сын Ефремова Борис заболел. У 10-летнего мальчика обнаружили коронавирус.

Сообщается, что болезнь у Бориса протекает бессимптомно. По словам друга семьи Алексея Лобарева, ребенок заразился от своего одноклассника, у которого ранее выявили COVID-19.

Сразу после этого мать мальчика Софья вместе со старшими сестрами решила перестраховаться и тоже сдать тест. Результат оказался отрицательным, но родные Ефремова все же посчитали нужным самоизолироваться.

На данный момент семья актера находится на даче, передает "СтарХит". Поэтому увидеть жену и детей Ефремов сможет только после полного выздоровления Бориса.

Напомним, Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет за ДТП со смертельным исходом, находится в московском СИЗО "Водник". Отмечается, что у актера сложились хорошие отношения с сокамерниками.