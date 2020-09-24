"Набить бы тебе": Харламову пригрозили расправой

"Набить бы тебе": Харламову пригрозили расправой
Гарик Харламов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артиста затравили за юмористическое видео

Гарик Харламов славится своим черным юмором. Он часто пародирует звезд эстрады, а также раззадоривает публику лично придуманными образами. В этот раз юморист предстал перед поклонниками в амплуа пожилого мужчины по фамилии Макаров.

На видео, выложенном в "Инстаграм", артист с седыми усами и бородой едет в машине. Он произносит свой юмористический монолог, не стесняясь нецензурных выражений. Юморист упоминает актуальные темы, которые у всех на слуху – например, он шутит по поводу измены Тарзана.

Многие интернет-пользователи оценили чувство юмора резидента Comedy Club.

"Годная замена Петросяну" – отметил подписчик.

Однако нашлись и те, кого задел монолог Харламова. Один из комментаторов агрессивно отреагировал на выступление Гарика. Мужчина отметил, что юморист не знает русских истоков и несет всякую чушь.

Свою неприязнь к артисту пользователь Сети объяснил тем, что его могут смотреть дети. 

Гарик решил ответить своему недоброжелателю. Артист указал на то, что он совершил несколько орфографических и пунктуационных ошибок. Харламов посоветовал направить весь негатив на себя, ведь содержащий маты комментарий мужчины тоже могут увидеть несовершеннолетние.

Скриншот instagram.com/garikkharlamov

Через некоторое время негативный комментарий был удален. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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