Поргина уверена, что за девушкой должны были присматривать специалисты

Заслуженная артиста РФ Людмила Поргина поделилась своими мыслями по поводу трагической смерти наследницы Владимира Конкина Софии. Вдова Николая Караченцова убеждена, что несчастье можно было избежать, если бы сотрудники бассейна выполняли свои обязательства и следили за гостями.

Поргина рассказала, что сама любит поплавать. Несмотря на кажущуюся безопасность, нахождение в бассейне таит не меньше угроз, чем любое другое купание – у человека может свести ногу, сбиться дыхание. Именно поэтому инструктор всегда должен быть рядом и присматривать за клиентами.

Однако, когда тонула София, никого рядом не оказалось. Дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" умерла из-за халатности сотрудников бассейна, уверена вдова Караченцова.

"Это просто кошмар. Я сегодня тоже плавала. И хотя в будний день, мало народу, но в бассейне, как всегда, сидел инструктор, ходил, смотрел, – рассказала знаменитость в интервью изданию WomanHit.

Трагедия стала настоящим ударом для родных Софии. Владимир Конкин не мог поверить в случившееся и даже не открыл дверь человеку, который ночью примчался рассказать ему о печальной новости. Артист решил, что к нему нагрянули хулиганы и поплотнее закрыл дверь, пишет "Московский комсомолец".

София умерла 24 сентября. "Утро.ру" делилось последними подробностями несчастья. У наследницы знаменитого актера остановилось сердце.

