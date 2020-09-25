Пять мужей и один счастливый брак: как сложилась личная жизнь Федосеевой-Шукшиной

Пять мужей и один счастливый брак: как сложилась личная жизнь Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото ИТАР-ТАСС/ Константин Веремейчик
Своего второго супруга актриса считала своей главной любовью

Лидия Федосеева-Шукшина считалась одной из самых известных и востребованных актрис советского кино. Однако личная жизнь народной артистки складывалась не так хорошо, как актерская карьера. 

Федосеева-Шукшина всегда предпочитала мужчин творческих и за свои 82 года была замужем пять раз. 

Вячеслав Воронин 

Будущие супруги познакомились, когда актриса была еще студенткой. Их брак продержался всего 4 года, потому что их отношения не прошли проверку расстоянием. Более того, однажды актриса призналась, что ее первый избранник был весьма деспотичным. В браке с Ворониным Лидия Николаевна родила дочь Анастасию. 

Василий Шукшин 

Пара познакомилась на съемках фильма "Какое оно, море?". Изначально актриса не очень обрадовалась новости, что ее партнером по фильму будет Шукшин, а после называла его любовью всей своей жизни. В браке Василия и Лидии родилось две дочери – Ольга и Мария. В 1974 году жизнь Шукшина внезапно оборвалась. Федосеева долго не могла принять это, она сама чуть не рассталась с жизнью.  

Михаил Агранович 

Лидия и Михаил познакомились через два года после смерти второго мужа актрисы. Встретившись на съемках, они больше не расставались. Агранович ушел из семьи и съехался с Федосеевой. В браке с оператором актриса прожила 9 лет, однако их отношения нельзя было назвать счастливыми. Да и общество было негативно настроено по отношению к супругам: ее осуждали за "предательство" Шукшина, мол, слишком быстро нашла замену, а его обвиняли в том, что он пытался прославиться за счет актрисы. 

Марек Межеевский

Марек был художником из Польши и был младше Федосеевой на 16 лет. Ради актрисы он покинул Польшу и переехал в Москву, но так и не смог найти себя в России. Из-за этого у него начались проблемы с алкоголем. В итоге мужчина не выдержал и вернулся на родину. 

Бари Алибасов 

Замуж за продюсера группы "На-На" Федосеева-Шукшина вышла в 80 лет. Вокруг их свадьбы ходило много сплетен, однако молодожены никого не слушали. Брак продержался всего 2 года, потому что не так давно адвокат Алибасова сообщил, что пара разводится. Сейчас супруги делят квартиру, а скандалы вокруг их пары не утихают до сих пор, отмечает Teleprogramma.pro.  

Напомним, что ранее Федосеева-Шукшина заявила о еще одной возможной свадьбе с Алибасовым. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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