На мероприятии засветилась Гагарина, Бузова, Меладзе и Ревва

Выдающийся хоккеист Александр Овечкин с размахом отметил свое 35-летие. Несмотря на то, что знаменитый спортсмен родился 17 сентября, собрать именитых гостей и как следует повеселиться удалось только накануне. При этом торжество проходило по всем законам звездной тусовки – с выступлением самых популярных артистов. По подсчетам журналистов, за безудержное веселье Овечкину пришлось выложить не меньше 5 млн рублей.

Честь вести грандиозное мероприятие выпала Лере Кудрявцевой и Вячеславу Манучарову. На празднике трехкратного чемпиона мира пели такие звезды, как Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Дмитрий Маликов, Александр Ревва. Александр решил быть в тренде и пригласил на свой день рождения и не сходящих с обложек модных журналов светских львиц. На мероприятии были замечены Ольга Бузова и Яна Рудковская.

Именитые коллеги-спортсмены также не могли пропустить юбилей выдающегося хоккеиста. Поздравить Овечкина пришли Евгений Плющенко, Евгений Малкин, Александр Самедов и другие.

По подсчетам экспертов "Комсомольской правды", развлечение таких высоких гостей обошлось хоккеисту в кругленькую сумму. Средства ушли на роскошный банкет, украшение праздничного зала. Кроме того, на территории была организована интерактивная зона. Для фотосъемки именинника и гостей пригласили профессиональных фотографов.

Роскошный вечер прошел в огромном банкетном зале Orion Hall Moscow, который вмещает до 450 гостей. Самым трогательным событием мероприятия стал медленный танец чемпиона мира с матерью под живое исполнение песни "С днем Рождения, мама!" от Дмитрия Маликова.

Кстати, в конце весны Овечкин стал отцом во второй раз. Ребенок появился на свет в США, где и живет семья. Малыша назвали Ильей.

