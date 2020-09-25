Собрал всех звезд: Овечкин потратил 5 миллионов рублей на юбилей

Собрал всех звезд: Овечкин потратил 5 миллионов рублей на юбилей
Александр Овечкин. Фото: Pavel Paprskar/CTK/www.globallookpress.com
На мероприятии засветилась Гагарина, Бузова, Меладзе и Ревва

Выдающийся хоккеист Александр Овечкин с размахом отметил свое 35-летие. Несмотря на то, что знаменитый спортсмен родился 17 сентября, собрать именитых гостей и как следует повеселиться удалось только накануне. При этом торжество проходило по всем законам звездной тусовки – с выступлением самых популярных артистов. По подсчетам журналистов, за безудержное веселье Овечкину пришлось выложить не меньше 5 млн рублей.

Честь вести грандиозное мероприятие выпала Лере Кудрявцевой и Вячеславу Манучарову. На празднике трехкратного чемпиона мира пели такие звезды, как Полина Гагарина, Валерий Меладзе, Дмитрий Маликов, Александр Ревва. Александр решил быть в тренде и пригласил на свой день рождения и не сходящих с обложек модных журналов светских львиц. На мероприятии были замечены Ольга Бузова и Яна Рудковская.

Именитые коллеги-спортсмены также не могли пропустить юбилей выдающегося хоккеиста. Поздравить Овечкина пришли Евгений Плющенко, Евгений Малкин, Александр Самедов и другие.


По подсчетам экспертов "Комсомольской правды", развлечение таких высоких гостей обошлось хоккеисту в кругленькую сумму. Средства ушли на роскошный банкет, украшение праздничного зала. Кроме того, на территории была организована интерактивная зона. Для фотосъемки именинника и гостей пригласили профессиональных фотографов.

Роскошный вечер прошел в огромном банкетном зале Orion Hall Moscow, который вмещает до 450 гостей. Самым трогательным событием мероприятия стал медленный танец чемпиона мира с матерью под живое исполнение песни "С днем Рождения, мама!" от Дмитрия Маликова.


Кстати, в конце весны Овечкин стал отцом во второй раз. Ребенок появился на свет в США, где и живет семья. Малыша назвали Ильей.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Живого никто не видел": выписка Навального может оказаться постановкой - политолог

Где сейчас живет оппозиционер и в каком статуте, неизвестно, отмечает эксперт

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей