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Журналисты выяснили – криминалисты полагают, что София, дочь Владимира Конкина, умерла от утопления. Специалисты не нашли никаких следов насилия на ее теле.
Более того, травм тоже нет, что говорит о том, что она не прыгала в бассейн с высоты. Очевидцы этого страшного происшествия, которые пытались спасти девушку, утверждают, что от нее пахло алкоголем, а ее рвало вином. Впрочем, экспертизы о наличии алкоголя в ее крови, пока еще нет, пишет РЕН ТВ.
В "Телеграм" канала также опубликовали запись с сотрудниками фитнес-клуба. Они сказали, что в сумке Софии нашли пробку от бутылки и штопор. Мачеха девушки же якобы первым делом спросила, была ли та пьяна.
О смерти дочери артиста стало известно накануне. Девушке стало плохо в бассейне. Врачи пытались спасти Софию и подключили ее к аппарату ИВЛ, но она умерла от отказа почек.
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