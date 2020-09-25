Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Курс доллара рухнет к концу года - финансисты
Юлии Меньшовой уже 51 год, однако она до сих пор помнит, как нелегко ей приходилось в детстве, поскольку ее родители часто ругались. По словам дочери Веры Алентовой и Владимира Меньшова, звездные супруги, которые вместе уже 57 лет, всю жизнь пытались друг другу что-то доказать и постоянно устраивали из-за этого скандалы.
Юлия Владимировна вспоминает в "Инстаграм", что ей в такие моменты ей выпадала роль третейского судьи. Родители приходили к ней в комнату и просили выслушать их, а после она решала, кто из супругов прав и примиряла их.
Но в один момент актриса почувствовала, что конфликты родителей мешают ее личной жизни. В один день она сказала, что больше не будет вмешиваться в их отношения.
"А вот и все! Извините, но закрываем дверь с обратной стороны", – сказала Юлия родителям.
Сначала Алентова и Меньшов обиделись на дочь, но со временем поняли ее и с уважением отнеслись к такому решению. Сразу после этого Юлии удалось наладить свою личную жизнь, а спустя некоторое время она познакомилась со своим будущим мужем.
Ранее Юлия Меньшова поздравила отца с днем рождения и показала архивный кадр с молодыми родителями.
В России снова начало расти число зараженных COVID-19, а между тем приближается сезон гриппа и простуд
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин