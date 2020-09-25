"Всегда ссорились": дочка Алентовой и Меньшова рассказала о сложных отношениях родителей

"Всегда ссорились": дочка Алентовой и Меньшова рассказала о сложных отношениях родителей
Юлия Меньшова. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
В более юном возрасте Юлия была в роли третейского судьи

Юлии Меньшовой уже 51 год, однако она до сих пор помнит, как нелегко ей приходилось в детстве, поскольку ее родители часто ругались. По словам дочери Веры Алентовой и Владимира Меньшова, звездные супруги, которые вместе уже 57 лет, всю жизнь пытались друг другу что-то доказать и постоянно устраивали из-за этого скандалы.

Юлия Владимировна вспоминает в "Инстаграм", что ей в такие моменты ей выпадала роль третейского судьи. Родители приходили к ней в комнату и просили выслушать их, а после она решала, кто из супругов прав и примиряла их. 

Но в один момент актриса почувствовала, что конфликты родителей мешают ее личной жизни. В один день она сказала, что больше не будет вмешиваться в их отношения.

"А вот и все! Извините, но закрываем дверь с обратной стороны", – сказала Юлия родителям. 

Сначала Алентова и Меньшов обиделись на дочь, но со временем поняли ее и с уважением отнеслись к такому решению. Сразу после этого Юлии удалось наладить свою личную жизнь, а спустя некоторое время она познакомилась со своим будущим мужем. 

Ранее Юлия Меньшова поздравила отца с днем рождения и показала архивный кадр с молодыми родителями. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Вакцина от коронавируса: кому можно и кому она противопоказана

В России снова начало расти число зараженных COVID-19, а между тем приближается сезон гриппа и простуд

В Москве снова ввели ограничительные меры: что изменится с 28 сентября

Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей