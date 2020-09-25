В более юном возрасте Юлия была в роли третейского судьи

Юлии Меньшовой уже 51 год, однако она до сих пор помнит, как нелегко ей приходилось в детстве, поскольку ее родители часто ругались. По словам дочери Веры Алентовой и Владимира Меньшова, звездные супруги, которые вместе уже 57 лет, всю жизнь пытались друг другу что-то доказать и постоянно устраивали из-за этого скандалы.

Юлия Владимировна вспоминает в "Инстаграм", что ей в такие моменты ей выпадала роль третейского судьи. Родители приходили к ней в комнату и просили выслушать их, а после она решала, кто из супругов прав и примиряла их.

Но в один момент актриса почувствовала, что конфликты родителей мешают ее личной жизни. В один день она сказала, что больше не будет вмешиваться в их отношения.

"А вот и все! Извините, но закрываем дверь с обратной стороны", – сказала Юлия родителям.

Сначала Алентова и Меньшов обиделись на дочь, но со временем поняли ее и с уважением отнеслись к такому решению. Сразу после этого Юлии удалось наладить свою личную жизнь, а спустя некоторое время она познакомилась со своим будущим мужем.

Ранее Юлия Меньшова поздравила отца с днем рождения и показала архивный кадр с молодыми родителями.