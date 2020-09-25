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Филипп Киркоров прокомментировал заявление о наличии у него загородной недвижимости в Подмосковье в виде многоэтажного дома, который незаконно размещен недалеко от Москвы-реки. Артист заявил в ответ на жалобу активистов, что у него имеется второй дом, также расположенный близко к воде.
Ранее сотрудники активисты опубликовали заявление, в котором говорится о том, что вилла Киркорова в Подмосковье располагается на прибрежной территории у Москвы-реки. Они подали жалобу в прокуратуру и Росприроднадзор, сославшись на положения Водного кодекса, запрещающие ограничение доступа к объектам, которые должны находиться в общем доступе для всех граждан.
По информации MK.ru, особняк артиста находится в Мякининской пойме на территории полуострова. Активисты намерены наказать артиста за особняк стоимостью 12 млн долларов и за поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В ответ исполнитель опубликовал в своем микроблоге фотографию из своей виллы в Греции, заявив, что и в этом доме у него имеется беспрепятственный доступ к воде.
Ранее Киркоров рассказал, что из-за коронавирусной эпидемии его команда стала терпеть серьезные финансовые убытки. Во время пандемии певец потерял много денег.
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