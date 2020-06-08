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Пандемия коронавируса ударила по кошельку многих россиян. Не стали исключением и звезды шоу-бизнеса. Филипп Киркоров, в отличие от некоторых своих коллег, на финансовые трудности не жаловался, однако певцу сейчас тоже непросто. О расходах артиста рассказал промоутер Сергей Лавров.
Большую часть заработанных денег звезды тратят на содержание своих сотрудников, рассказал он. В команде Киркорова больше 40 человек, и уволить их певец не может.
Только двум своим охранникам, один из которых работает с поп-королем с юности, народный артист платит около 300 тыс. руб. ежемесячно, сообщил Лавров.
Кроме того, больше 200 тыс. знаменитость тратит на стилиста и гримера. Выплачивать зарплату нужно также музыкантам и балету. При этом промоутер предположил, что особых накоплений у певца нет. Все свои гонорары он тратил на содержание недвижимости, костюмы и детей. "Жил от кредита к кредиту", – отметил Лавров.
При этом Киркоров, как и многие другие звезды подрабатывает на рекламе в "Инстаграм". Агент Вадим Кормилицын рассказал "Комсомольской правде", что за один пост в соцсетях народный артист получает порядка 800 тыс. рублей.
На карантине певец снимает юмористические видео. Ранее Киркоров отказался поучаствовать в шоу Елены Малышевой.
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